جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العربية والقنوات الناقلة..

يوم هادئ ولكنه لا يخلو من مباريات كرة القدم بعد أن عادت عجلة الدوريات العربية والأوروبية للدوران، كرة القدم هي المتعة التي ينتظرها الجمهور دائمًا.

هذه المرة المباريات موجودة في دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري المصري والدوري المغربي.

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الفتح يستضيف الخليج في لقاء قوي بدوري روشن، أما الاتحاد السكندري في مصر، ويستضيف الجيش الملكي شباب المحمدية في الدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 "06-04-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفتح - الخليج22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC

الدوري المصري - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد السكندري - فيوتشر21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports

الدوري المغربي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجيش الملكي - شباب المحمدية21:00 السعودية، 00:00 المغربالرياضية المغربية

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  • 26%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
176410 الأصوات

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