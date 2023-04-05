جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يوم هادئ ولكنه لا يخلو من مباريات كرة القدم بعد أن عادت عجلة الدوريات العربية والأوروبية للدوران، كرة القدم هي المتعة التي ينتظرها الجمهور دائمًا.
هذه المرة المباريات موجودة في دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري المصري والدوري المغربي.
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الفتح يستضيف الخليج في لقاء قوي بدوري روشن، أما الاتحاد السكندري في مصر، ويستضيف الجيش الملكي شباب المحمدية في الدوري السعودي.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 "06-04-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الفتح - الخليج
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
الدوري المصري - الجولة 23
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الاتحاد السكندري - فيوتشر
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
الدوري المغربي - الجولة 21
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الجيش الملكي - شباب المحمدية
|21:00 السعودية، 00:00 المغرب
|الرياضية المغربية
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