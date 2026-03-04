جدول مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026؟
يمكن متابعة الدوري الإنجليزي وكأس فرنسا ودوري أبطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD.
كذلك يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.
جدول مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 "05-03-2026"
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|توتنهام - كريستال بالاس
|23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|beIN SPORTS 1
|محمد بركات
دوري روشن السعودي - الجولة 25
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الخلود - القادسية
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|ثمانية
|ضمك - الرياض
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|ثمانية
الدوري المصري - الجولة 21
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|بتروجيت - طلائع الجيش
|22:30 السعودية، 23:30 الإمارات
|On Sport Plus
|محمد الغياتي
|حرس الحدود - بيراميدز
|22:30 السعودية، 23:30 الإمارات
|ON Sport 2
|محمد الكواليني
|المقاولون العرب - الأهلي
|22:30 السعودية، 23:30 الإمارات
|ON Sport 1
|عصام عبده
|سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي
|22:30 السعودية، 23:30 الإمارات
|On Sport Max
|بلال علام
كأس فرنسا - ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|ليون - لانس
|23:10 السعودية، 00:10 الإمارات
|beIN SPORTS 3
دوري أبطال آسيا "2" - ذهاب ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|بانكوك - تامبينس
|15:15 السعودية، 16:15 الإمارات
|beIN SPORTS 1
|أحمد عبده