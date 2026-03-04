جدول مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي وكأس فرنسا ودوري أبطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD.

كذلك يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 مارس 2026 "05-03-2026"

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق توتنهام - كريستال بالاس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 محمد بركات

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة الخلود - القادسية 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية ضمك - الرياض 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية

الدوري المصري - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بتروجيت - طلائع الجيش 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات On Sport Plus محمد الغياتي حرس الحدود - بيراميدز 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات ON Sport 2 محمد الكواليني المقاولون العرب - الأهلي 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات ON Sport 1 عصام عبده سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات On Sport Max بلال علام

كأس فرنسا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليون - لانس 23:10 السعودية، 00:10 الإمارات beIN SPORTS 3

دوري أبطال آسيا "2" - ذهاب ربع النهائي