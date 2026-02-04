Goal.com
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 5 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 فبراير 2026؟

يمكن متابعة كأس فرنسا عبر تطبيق TOD، ويمكن مشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا على شاهد.

وتستطيع مشاهدة البث المباشر لمباريات دوري روشن عبر ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 فبراير 2026 "06-02-2026"

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدفهد عريشي

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أتالانتا - يوفنتوس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهد

الدوري المصري الممتاز - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
حرس الحدود - فاركو17:00 مصر، 18:00 السعوديةON SPORT 1محمد الغياتي
سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON SPORT 1محمد مصطفى عفيفي
وادي دجلة - المقاولون العرب20:00 مصر، 21:00 السعوديةON SPORT 2محمود أبو الركب

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
الفيحاء - النجمة18:20 السعودية، 19:20 الإماراتثمانية 
الأهلي - الحزم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 
الأخدود - الهلال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

كأس فرنسا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ستراسبورج - موناكو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد المبروكي

طالع الجدول بالكامل من هنا

