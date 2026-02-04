جدول مباريات اليوم الخميس 5 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

يمكن متابعة كأس فرنسا عبر تطبيق TOD، ويمكن مشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا على شاهد.

وتستطيع مشاهدة البث المباشر لمباريات دوري روشن عبر ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 فبراير 2026 "06-02-2026"

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد فهد عريشي

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتالانتا - يوفنتوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد

الدوري المصري الممتاز - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق حرس الحدود - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON SPORT 1 محمد الغياتي سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON SPORT 1 محمد مصطفى عفيفي وادي دجلة - المقاولون العرب 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON SPORT 2 محمود أبو الركب

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيحاء - النجمة 18:20 السعودية، 19:20 الإمارات ثمانية الأهلي - الحزم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية الأخدود - الهلال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

كأس فرنسا - دور الـ 16