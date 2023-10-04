تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد العديد من المباريات الممتعة.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 حيث تنطلق الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، بإقامة 4 مباريات مرتقبة، أبرزها مواجهة ديربي تجمع بين الرياض والشباب.

فيما تقام مساء الخميس كافة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولتي الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، والتي تشهد مجموعة من المباريات القوية.

وتقام فجر الخميس مباراة مرتقبة في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023، تجمع بين فريقي إنترناسيونال وفلومينينسي البرازيليين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 "05-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الحزم 15:00 السعودية ومصر شاهد التعاون - الطائي 18:00 السعودية ومصر شاهد الرياض - الشباب 18:00 السعودية ومصر شاهد الاتفاق - الفتح 21:00 السعودية ومصر شاهد

الدوري الأوروبي - الجولة 2 (دور المجموعات)

المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - وست هام 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 ريال بيتيس - سبارتا براج 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 سبورتينج لشبونة - أتالانتا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 مارسيليا - برايتون 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ليفربول - سانت جيلواز 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 فياريال - رين 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 مولده - باير ليفركوزن 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 تولوز - لاسك لينز 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة إنترناسيونال - فلومينينسي 03:30 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 1

الدوري المصري - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة زد إف سي - بلدية المحلة 16:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس سموحة - المقاولون العرب 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس

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