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جدول مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد العديد من المباريات الممتعة.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 حيث تنطلق الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، بإقامة 4 مباريات مرتقبة، أبرزها مواجهة ديربي تجمع بين الرياض والشباب.

فيما تقام مساء الخميس كافة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولتي الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، والتي تشهد مجموعة من المباريات القوية.

وتقام فجر الخميس مباراة مرتقبة في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023، تجمع بين فريقي إنترناسيونال وفلومينينسي البرازيليين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 "05-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ضمك - الحزم15:00 السعودية ومصرشاهد
التعاون - الطائي18:00 السعودية ومصرشاهد
الرياض - الشباب18:00 السعودية ومصرشاهد
الاتفاق - الفتح21:00 السعودية ومصرشاهد

الدوري الأوروبي - الجولة 2 (دور المجموعات)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فرايبورج - وست هام19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
ريال بيتيس - سبارتا براج19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
سبورتينج لشبونة - أتالانتا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5
مارسيليا - برايتون19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
ليفربول - سانت جيلواز22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
فياريال - رين22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
مولده - باير ليفركوزن22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5
تولوز - لاسك لينز22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنترناسيونال - فلومينينسي03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 1

الدوري المصري - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
زد إف سي - بلدية المحلة16:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
سموحة - المقاولون العرب19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

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