تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 حيث نتابع الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز، والتي يخوض فيها الأهلي الذي يُصارع للوصول للصدارة لقاء هام أمام الداخلية، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش.

كما نتابع أيضاً لقاء هام في الدوري الأمريكي، وهو مواجهة إنتر ميامي وشارلوت ضمن الجولة 22 من الـMLS.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 "04-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - الداخلية 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد سيد عفيفي طلائع الجيش - الاتحاد 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 طارق الأدور

الدوري الأمريكي - الجولة 22