جدول مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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Kaoru Mitoma Brighton Marcus Rashford Man United(C)Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالدوري المصري الممتازالدوري المغربي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

تعود كرة القدم من جديد إلى الدوران، وهذه المرة من خلال الدوريات الأوروبية الكبرى التي يلفظ موسمها الكروي أنفاسه الأخيرة.

في الدوري الإسباني تقام مباريات قوية، بينما في الدوري الإنجليزي تبرز مباراة بالغة القوة بين برايتون المتطور بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، وكتيبة مانشستر يونايتد بقيادة إريك تين هاج.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 4 مايو 2023 "04-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 28 "مؤجلة"

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برايتون - مانشستر يونايتد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

517048 الأصوات

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
517048 الأصوات

اختيارات المحررين

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إشبيلية - إسبانيول20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أودينيزي - نابولي21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1

الدوري المغربي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المغرب التطواني - أولمبيك آسفي21:15 مصر والسعودية، 18:15 المغربالرياضية المغربية
الدفاع الحسني الجديدي - حسنية أغادير23:30 مصر والسعودية، 20:30 المغربالرياضية المغربية

الدوري المصري - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيوتشر - فاركو21:30 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

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