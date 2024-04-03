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Liverpool Sheffield Premier LeagueGetty
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةليفربول v شيفيلد يونايتدCONCACAF Champions CupInter Miami CF v مونتيريتشلسي v مانشستر يونايتدInter Miami CFمونتيريغرناطة v فالنسياغرناطةفالنسياالدوري المصري الممتازليفربولشيفيلد يونايتدتشلسيمانشستر يونايتدالمصري v الاتحادالمصريكأس ليبيرتادوريس 1الاتحادإنبي v فاركوإنبيفاركوNational Bank v الداخليةNational Bankالداخليةآليانزا ليما v فلومينينسيآليانزا ليمافلومينينسيسان لورينزو v بالميراسسان لورينزوبالميراس

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 حيث نستكمل الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، والتي يلتقي فيها ليفربول أمام شيفيلد يونايتد من أجل استعادة الصدارة من جديد، كما سنتابع قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد.

كما نتابع مباراة مؤجلة من الجولة 26 من الدوري الإسباني بين غرناطة وفالنسيا، بالإضافة إلى مباريات الجولة 17 من الدوري المصري، ولعشاق البرغوث الأرجنتيني موعد مع مباراة إنتر ميامي ضد مونتيري في ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني ومباريات كوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى كأس أبطال الكونكاكاف والمباريات التي داخل السعودية.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

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جدول مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 "04-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليفربول - شيفيلد يونايتد21:30 السعودية، 20:30 مصرbeIN Sports HD 2حفيظ دراجي
تشيلسي - مانشستر يونايتد22:15 السعودية، 21:15 مصرbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
غرناطة - فالنسيا21:00 السعودية، 20:00 مصرbeIN Sports HD 3محمد المبروكي

الدوري المصري - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنبي - فاركو23:00 السعودية، 22:00 مصرOnTime Sports 2طارق الأدور
البنك الأهلي - الداخلية23:00 السعودية، 22:00 مصر--
المصري - الاتحاد23:00 السعودية، 22:00 مصرOnTime Sports 1محمد سيد عفيفي

كوبا ليبرتادوريس - الجولة الأولى من دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ديبورتيفو هوتشيباتو - إستوديانتيس دي لا بلاتا01:00 السعودية، 00:00 مصرbeIN Sports HD 2عادل خلو
أليانزا ليما - فلومينينسي03:30 السعودية، 02:30 مصرbeIN Sports HD 3باسم الزير
سان لورينزو - بالميراس03:30 السعودية، 02:30 مصرbeIN Sports HD 2أحمد عبده

كأس أبطال الكونكاكاف - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنتر ميامي - مونتيري03:00 السعودية، 02:00 مصرSSC SPORT 1 HDأحمد النفيسة

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