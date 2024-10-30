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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 حيث تبدأ مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي أبرزها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الإيطالي والمصري بالاضافة إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودا أمريكانا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 "31-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الشباب - الوحدة17:50 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDسليمان الشريف
SSC Extra 1 SDأحمد النفيسة
الأخدود - العروبة18:10 السعودية ومصرSSC Extra 2 HDفهد عريشي
SSC Extra 2 SDعيسى الزدجالي
الاتحاد - الأهلي21:00 السعودية ومصرSSC 1 HDفهد العتيبي
محمد حسين
SSC 1 SDعبد العزيز السبر

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجونة - زد17:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2محمد محمود عفيفي
مودرن سبورت - إنبي20:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1أيمن الكاشف

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
روما - تورينو22:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بنيارول - بوتافوجو03:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3محمد المبروكي

الدوري الإماراتي للمحترفين - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بني ياس - الشارقة16:50 الإمارات، 15:50 السعوديةالشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
دبي الرياضيةأحمد العبيدلي
الوصل - الجزيرة19:30 الإمارات، 18:30 السعوديةدبي الرياضيةعبد الله السعدي

الدوري القطري - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الغرافة - العربي17:30 قطر والسعوديةbeIN Sports HDعامر الخوذيري
السد - الريان19:30 قطر والسعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس

كوبا سودا أمريكانا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لانوس - كروزيرو01:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8أحمد البلوشي

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