جدول مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر الإثارة في مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 في رغم انتهاء الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمس.

تقام اليوم مباريات الجولة الثانية في الدوري الأوروبي، وسنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية، أبرزها ريال سوسييداد ضد موناكو وفنربخشة ضد أولمبياكوس ومارسيليا ضد جلطة سراي.

كما سيستضيف نادي لاتسيو نادي لوكوموتيف موسكو، ووست هام رابيد فيينا، وفيرينتسفاروشي ريال بيتيس، وسيلتيك باير ليفركوزن، ونابولي سبارتاك موسكو، وسيواجه ليستر سيتي ليجيا وارسووليون بروندبي.

مباريات الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي ستقام اليوم أيضًا، وسيلتقي فيها نادي توتنهام مع نادي مورا، ونادي روما مع نادي زوريا لوهانسك.

تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي، وسيستضيف الرائد ضمك وأبها النصر، كما سيواجه الاتفاق الفتح والهلال الحزم.

وفي إطاراستعدادات منتخب مصر لتصفيات كأس العالم 2022، سيلتقي اليوم مع منتخب ليبيريا في ستاد برج العرب.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 سبتمبر "30-9-2021":

الدوري الأوروبي - دور المجموعات الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة سبارتا براج - رينجرز 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ليون - بروندبي 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 2 English ريال سوسييداد - موناكو 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 2 شتورم - آيندهوفن 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 1 أنتويرب - آينتراخت فرانكفورت 18:45 مصر، 19:45 السعودية - فنربخشة - أولمبياكوس 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ليجيا وارسو - ليستر سيتي 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نابولي - سبارتاك موسكو 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سلتيك - باير ليفركوزن 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 فيرينتسفاروشي - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English لودوجوريتس - النجم الأحمر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 English سبورتنج براجا - ميتييلاند 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 جينك - دينامو زغرب 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 وست هام - رابيد فيينا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium لاتسيو - لوكوموتيف موسكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 مارسيليا - جلطة سراي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة ألاشكيرت - هلسنكي 18:45 مصر، 19:45 السعودية - جينت - أنورثوسيس 18:45 مصر، 19:45 السعودية - بارتيزان بلجراد - فلورا تالين 18:45 مصر، 19:45 السعودية - ألكمار - يابلونك 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 4 كلوج - ريندرز 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 7 زوريا - روما 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 سسكا صوفيا - بودو/جليمت 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD 6 فينورد - سلافيا براج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 توتنهام - مورا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فيتسه - رين 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 باوك - سلوفان براتيسلافا 21:00 مصر، 22:00 السعودية - كوبنهاجن - لينكولن ريد أميس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7 بازل - كيرات 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 أومونيا نيقوسيا - كاراباغ 21:00 مصر، 22:00 السعودية -

الدوري السعودي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - ضمك 18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC 7 أبها - النصر 18:35 السعودية، 17:35 مصر SSC 1 الاتفاق - الفتح 20:20 السعودية، 19:20 مصر SSC 5 الحزم - الهلال 20:20 السعودية، 19:20 مصر SSC 6

مباريات دولية ودية المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - ليبيريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

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