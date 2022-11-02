جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

جولة الحسم في مسابقة الدوري الأوروبي التي ستحدد من المتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة التي باتت تضم حفنة من عمالقة القارة الأوروبية ويعتبرها البعض امتدادًا لدوري أبطال أوروبا.

"أسماك القرش" التي ضلت الطريق في دوري أبطال أوروبا تأخذ طريقها إلى الدوري الأوروبي كما يقول المدرب جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي.

روما نفسه يخوض مباراة ضد لودوجريتس بينما يخوض مانشستر يونايتد مباراة قوية خارج ميدانه ضد ريال سوسييداد ويلعب آرسنال ضد زيوريخ السويسري على ملعب الإمارات.

كما تقام مباريات هامة لصالح مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي تحدد مصير المتأهلين إلى الدور الثاني بالبطولة.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 "3-11-2022"

الدوري الأوروبي – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - مانشستر يونايتد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فينورد - لاتسيو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آرسنال - زيوريخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium روما - لودوجوريتس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة ريجاس فوتبولا سكولا - فيورنتينا 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium كولن - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستيوا بوخارست - وست هام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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