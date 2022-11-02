جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

جولة الحسم في مسابقة الدوري الأوروبي التي ستحدد من المتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة التي باتت تضم حفنة من عمالقة القارة الأوروبية ويعتبرها البعض امتدادًا لدوري أبطال أوروبا.
"أسماك القرش" التي ضلت الطريق في دوري أبطال أوروبا تأخذ طريقها إلى الدوري الأوروبي كما يقول المدرب جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي.
روما نفسه يخوض مباراة ضد لودوجريتس بينما يخوض مانشستر يونايتد مباراة قوية خارج ميدانه ضد ريال سوسييداد ويلعب آرسنال ضد زيوريخ السويسري على ملعب الإمارات.
كما تقام مباريات هامة لصالح مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي تحدد مصير المتأهلين إلى الدور الثاني بالبطولة.
جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 "3-11-2022"
الدوري الأوروبي – دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال سوسييداد - مانشستر يونايتد
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|فينورد - لاتسيو
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|آرسنال - زيوريخ
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|روما - لودوجوريتس
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
دوري المؤتمر الأوروبي – دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريجاس فوتبولا سكولا - فيورنتينا
|17:30 مصر، 18:30 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|كولن - نيس
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|ستيوا بوخارست - وست هام
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
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