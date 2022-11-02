جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Takefusa Kubo Real Sociedad Cristiano Ronaldo Man United(C)Getty Images
الدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبيريال سوسيداد vs مانشستر يونايتدريال سوسيدادمانشستر يونايتد

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

جولة الحسم في مسابقة الدوري الأوروبي التي ستحدد من المتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة التي باتت تضم حفنة من عمالقة القارة الأوروبية ويعتبرها البعض امتدادًا لدوري أبطال أوروبا.

"أسماك القرش" التي ضلت الطريق في دوري أبطال أوروبا تأخذ طريقها إلى الدوري الأوروبي كما يقول المدرب جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي.

روما نفسه يخوض مباراة ضد لودوجريتس بينما يخوض مانشستر يونايتد مباراة قوية خارج ميدانه ضد ريال سوسييداد ويلعب آرسنال ضد زيوريخ السويسري على ملعب الإمارات.

كما تقام مباريات هامة لصالح مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي تحدد مصير المتأهلين إلى الدور الثاني بالبطولة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 "3-11-2022"

الدوري الأوروبي – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال سوسييداد - مانشستر يونايتد19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
فينورد - لاتسيو19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
آرسنال - زيوريخ22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
روما - لودوجوريتس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريجاس فوتبولا سكولا - فيورنتينا17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
كولن - نيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
ستيوا بوخارست - وست هام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

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