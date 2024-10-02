تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 حيث تبدأ منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 "03-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الاتفاق - الرائد 18:00 السعودية ومصر SSC EXTRA 1 HD - الأخدود - الاتحاد 21:00 السعودية ومصر SSC Sport HD 1 فارس عوض الوحدة - الفيحاء 21:00 السعودية ومصر SSC EXTRA 2 HD -

الدوري الأوروبي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سلافيا براج - أياكس 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 علي محمد علي لاتسيو - نيس 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 سمير العيقوبي فرينكفاروزي - توتنهام 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي ريال سوسييداد - أندرلخت 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 أحمد فؤاد أولمبياكوس - سبورتنج براجا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 9 محمد السعدي كاراباج - مالمو 19:45 مصر والسعودية TOD - هوفنهايم - دينامو كييف 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 باسم الزير داوجاما جيفا - جلطة سراي 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 جواد بدة رينجرز - ليون 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 عامر الخوذيري بورتو - مانشستر يونايتد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس باوك - ستيوا بوخارست 22:00 مصر والسعودية TOD - سانت جيلواز - بودو جليمت 22:00 مصر والسعودية TOD - فيكتوريا بلزن - لودوجريتس 22:00 مصر والسعودية TOD - بشيكتاش - أينتراخت فرانكفورت 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 محمد المبروكي تفينتي أنشخيده - فنربخشة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 منتصر الأزهري إلفسبورج - روما 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 حفيظ دراجي أتلتيك بيلباو - ألكمار 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 نوفل باشي

دوري المؤتمر - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليجيا وارسو - ريال بيتيس 19:45 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 محمد المبروكي تشيلسي - جينت 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 9 محمد بركات فيورنتينا - نيو سانتس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 جواد بدة

الدوري الأمريكي - الجولة 32