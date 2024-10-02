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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الأوروبيConference Leagueالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 حيث تبدأ منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الإسباني والألماني والفرنسياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 "03-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الاتفاق - الرائد18:00 السعودية ومصرSSC EXTRA 1 HD-
الأخدود - الاتحاد21:00 السعودية ومصر

SSC Sport HD 1

فارس عوض
الوحدة - الفيحاء21:00 السعودية ومصرSSC EXTRA 2 HD -

الدوري الأوروبي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة

المعلق

سلافيا براج - أياكس

19:45 مصر والسعودية

beIN Sports HD 3علي محمد علي
لاتسيو - نيس

19:45 مصر والسعودية

beIN Sports HD 2

سمير العيقوبي
فرينكفاروزي - توتنهام

19:45 مصر والسعودية

beIN Sports HD 1

أحمد البلوشي
ريال سوسييداد - أندرلخت

19:45 مصر والسعودية

beIN Sports HD 4

أحمد فؤاد
أولمبياكوس - سبورتنج براجا

19:45 مصر والسعودية

beIN Sports HD 9

محمد السعدي
كاراباج - مالمو

19:45 مصر والسعودية

TOD-
هوفنهايم - دينامو كييف

19:45 مصر والسعودية

beIN Sports HD 8

باسم الزير
داوجاما جيفا - جلطة سراي

19:45 مصر والسعودية

beIN Sports HD 5

جواد بدة
رينجرز - ليون22:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 2

عامر الخوذيري

بورتو - مانشستر يونايتد22:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 1

حسن العيدروس
باوك - ستيوا بوخارست22:00 مصر والسعوديةTOD-
سانت جيلواز - بودو جليمت22:00 مصر والسعوديةTOD-
فيكتوريا بلزن - لودوجريتس22:00 مصر والسعوديةTOD-
بشيكتاش - أينتراخت فرانكفورت22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8محمد المبروكي
تفينتي أنشخيده - فنربخشة22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5منتصر الأزهري
إلفسبورج - روما22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4حفيظ دراجي
أتلتيك بيلباو - ألكمار22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3نوفل باشي

دوري المؤتمر - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليجيا وارسو - ريال بيتيس

19:45 مصر والسعودية

beIN Sports Xtra 1محمد المبروكي
تشيلسي - جينت

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 9

محمد بركات
فيورنتينا - نيو سانتس

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports Xtra 1جواد بدة

الدوري الأمريكي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كولومبوس كرو - إنتر ميامي02:45 مصر والسعودية APPLE TV

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