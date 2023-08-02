جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023Getty
كأس العالم للسيداتكأس العرب للأندية الأبطالمباريات ودية - أنديةكوريا الجنوبية vs ألمانياكوريا الجنوبيةألمانياالمغرب vs كولومبياالمغربكولومبياالزمالك vs النصرالزمالكالنصرالأهلي vs المصري البورسعيديالشباب vs الاتحاد المنستيريالشبابكأس مصرالاتحاد المنستيريالوحدة vs الرجاء الرياضيالوحدةالرجاء الرياضيشباب بلوزداد vs الكويتشباب بلوزدادالكويت الكويتيالأهليالمصري البورسعيديتشيلسي vs بوروسيا دورتموندتشيلسيبوروسيا دورتموندأتليتكو مدريد vs ريال سوسيدادأتليتكو مدريدريال سوسيدادتشانبوك موتورز vs باريس سان جيرمانتشانبوك موتورزباريس سان جيرمانأستون فيلا vs لاتسيوأستون فيلالاتسيو

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول" مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات والبطولة العربية على المشاهدة الجماهيرية.

ونعرض لكم مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 حيث سنتابع اليوم الأخير من مباريات المجموعات في كأس الملك سلمان، والتي ستكون الفرصة الأخيرة لبعض الفرق للتأهل إلى ربع النهائي، مثل الزمالك المصري ومواجهته أمام النصر السعودي.

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كما سنتابع مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر، بالإضافة إلى أكثر من ودية هامة ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، حيث يلتقي يوفنتوس وريال مدريد، وبوروسيا دورتموند في مواجهة تشيلسي.

هذا بالإضافة إلى مباريات أخرى في دور المجموعات بكأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 "03-08-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة

كوريا الجنوبية - ألمانيا

13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
المغرب - كولومبيا13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان - دور المجموعات (الجولة الثالثة)


المباراةالموعدالقناة الناقلة
شباب بلوزداد - الكويت16:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP
الوحدة الإماراتي - الرجاء المغربي16:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP
الزمالك المصري - النصر السعودي18:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP
الشباب السعودي - الاتحاد المنستيري18:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP

كأس مصر - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأهلي - المصري البورسعيدي18:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

المباريات الودية التحضيرية - أندية

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 50063كريم بنزيما
  • 4683خاليدو كوليبالي
  • 6507روبرتو فيرمينو
  • 3990نجولو كانتي
  • 8176مارسيلو بروزوفيتش
  • 13180صفقة أخرى
86599 الأصوات
المباراةالموعدالقنوات الناقلة
يوفنتوس - ريال مدريد02:30 مصر والسعوديةAD Sports 1 HD
تشيلسي - بروسيا دورتموند03:30 مصر والسعودية-
أتلتيكو مدريد - ريال سوسيداد04:00 مصر والسعودية-
باريس سان جيرمان - تشونبك هيونداي11:00 مصر والسعودية-
أستون فيلا - لاتسيو21:30 مصر والسعودية-

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