Al Riyadh v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العالمية والعربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الأوروبي عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الخميس 29 يناير 2026 "29-01-2026"

الدوري الأوروبي - الجولة 8

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بورتو - رينجرز 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 7باسم الزير
ليل - فرايبورج 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 5حسن العيدروس
ريال بيتيس - فينورد 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 6جواد بدة
أستون فيلا - ريد بول سالزبورج 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1سمير اليعقوبي
ريد ستار - سيلتا فيجو 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 9مصطفى ناظم
ليون - باوك 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي
سلتيك - أوتريخت23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 1أحمد عبده
بازل - فيكتوريا بلزن 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 8محمد السعدي
ميدتيلاند - دينامو زغرب 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 2نوفل باشي
لودوجريتس - نيس 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 6منتصر الأزهري
نوتنجهام فورست - فرينكفاروش 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3-
شتورم جراتس - بران 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 5عبدالله الغامدي
ستيوا بوخارست - فنربخشه 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 3محمد نضال
شتوتجارت - يانج بويز 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 8عامر الخوذيري
باناثينايكوس - روما 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 2محمد بركات
جو أهيد إيجلز - سبورتنج براجا 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 7بكر علوان
جينك - مالمو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 4أحمد فؤاد

دوري روشن السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفتح - الاتحاد18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانيةجعفر الصليح
الحزم - الشباب20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةسليمان الشريف
القادسية - الهلال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي

الدوري المصري - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إنبي - سموحة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الغياتي
مودرن سبورت - الإسماعيلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1بلال علام
غزل المحلة - طلائع الجيش20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2مؤمن حسن

