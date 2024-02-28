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مباريات اليوم 29 فبراير 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازكأس ملك اسبانياقطر 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل العربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر جولة جديدة في الدوري المصري وتقام مباراة هامة في كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة دوري نجوم قطر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس ملك إسبانيا.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 29 فبراير 2024 "29-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الوحدة - التعاون17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 SDعيسى الزدجالي
الرائد - الفيحاء17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 HDفهد العنزي
النصر - الحزم20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Extra 2 SDأنيس السحباني

الدوري المصري - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سموحة - فيوتشر20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 2محمد الغياتي
الزمالك - الداخلية20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1مؤمن حسن

دوري نجوم قطر - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشمال - معيذر18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports - TOD
الأهلي - أم صلال20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports - TOD
الوكرة - المرخية20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports - TOD

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد23:30 السعودية، 22:30 مصرSSC SPORT 1 HDمحمد حسين

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

طالع الجدول بالكامل من هنا

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