جدول مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 والتي يعود فيها الدوري الإسباني حيث نشاهد سوياً ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر، والتي أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي.
كما سنكون على موعد مع بعض مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي كمباراة مارسيليا وتولوز، بالإضافة إلى الدوري المصري الممتاز والتي سيخوض فيها الزمالك مباراة قوية أمام الإسماعيلي ضمن الجولة العاشرة.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 "29-12-2022"
الدوري الإسباني - الجولة الـ15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|فيرونا - رايو فاييكانو
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|ريال بيتيس - أتليتك بيلباو
|20:15 مصر، 21:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|أتلتيكو مدريد - إلتشي
|22:30 مصر، 23:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري المصري - الجولة 10
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المصري البورسعيدي - أسوان
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport 2
|الزمالك - الإسماعيلي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sport 1
الدوري الفرنسي - الجولة 6
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|لوريان - مونبيليه
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|ريمس - رين
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|مارسيليا - تولوز
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|نيس - لانس
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports Connect