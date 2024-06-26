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جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 بالكامل
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كوبا أميركا 1الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة ولكنها مهمة، خاصة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي يلتقي فيها منتخب المكسيك بمنتخب فنزويلا، بينما يتواجه كلً من الاكوادور وجامايكا.

هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي يلتقي فيها المصري البورسعيدي بالإسماعيلي، والجونة ضد فيوتشر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 "27-06-2024"

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الاكوادور - جامايكا01:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
فنزويلا - المكسيك04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجونة - فيوتشر16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي
الإسماعيلي - المصري19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي
زد - طلائع الجيش19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الكواليني

طالع الجدول بالكامل من هنا

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