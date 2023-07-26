جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

هذا بجانب انطلاق دور المجموعات من كأس العرب للأندية الأبطال 2023

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023 "27-07-2023"

كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة السد القطري - الوداد الرياضي المغربي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الصفاقسي التونسي - الشرطة العراقي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الأهلي طرابلس - الهلال السعودي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الترجي التونسي - الاتحاد السعودي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP

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كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الولايات المتحدة الأمريكية - هولندا 04:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium البرتغال - فيتنام 10:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium أستراليا - نيجيريا 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية

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