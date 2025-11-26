تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات مهمة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، والتي أبرزها لقاء روما وميتلاند وبورتو ضد نيس.

كما نتابع مباريات دوري أبطال آسيا 2، بالاضافة إلى مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر ولقاءات الجولة العاشرة من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا 2 عبر تطبيق "TOD".

ويمكنك متابعة مباريات دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

جدول مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 "27-11-2025"

الدوري الأوروبي - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أستون فيلا - يانج بويز20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDأحمد البلوشي
روما - ميتلاند20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDأحمد عبده
فاينورد - سيلتك20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد بركات
بورتو - نيس20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDعبد الله الغامدي
ليل - دينامو زغرب20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDأحمد فؤاد
فنربخشة - فرينكفاروزي20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDمحمد المبروكي
باوك - بران20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 7 HDنوفل باشي
فيكتوريا بيلزن - فرايبورج20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 8 HDعامر الخوذيري
لودوجوريتس - سيلتا فيجو20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Xtra 2محمد فوزي
نوتينجهام فورست - مالمو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDمنتصر الأزهري
رينجرز - سبورتينج براجا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمحمد المبروكي
ريال بيتيس - أوتراخت23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد فؤاد
بولونيا - سالزبورج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDمحمد نضال
جو أهيد إيجلز - شتوتجارت23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDحسن العيدروس
باناثينايكوس - شتورم جراتس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 7 HDسمير اليعقوبي
جينك - بازل23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8 HDمحمد السعدي
سرفينا زفيردا - ستيوا بوخاريست23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 9 HDباسم الزير

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
براتيسلافا - رايو فاييكانو20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 9 HDحسن العيدروس
نيقوسيا - دينامو كييف20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Xtra 1بكر علوان
كرايوفا - ماينتس20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Xtra 6مصطفى ناظم
ستراسبورج - كريستال بالاس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDجواد بدة
فيورنتينا - أيك أثينا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 1عامر الخوذيري
بريدابليك - سامسون سبور23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 2أحمد البلوشي
أبردين - نوح23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 4نوفل باشي

كأس العالم تحت 17 سنة - تحديد البطل والمركز الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البرازيل - إيطاليا15:30 السعودية، 16:30 الإماراتالكأس 1هيكل الصغير
البرتغال - النمسا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتالكأس 1خالد الحدي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ماكارثر - تاي بو10:45 السعودية، 11:45 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد بركات
راتشابوري - نام دين13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد نضال
إيسترن - جامبا أوساكا13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDمحمد فوزي
ستيلرز - باثوم يونايتد13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDأحمد عبده
كونج آن هانوي - بكين15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDعبد الله الغامدي
تامبينس - كايا15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDأحمد سوكو

دوري يلو السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
أبها - البكيرية15:30 السعودية، 16:30 الإماراتثمانية
العدالة - العلا17:30 السعودية، 18:30 الإماراتثمانية
جدة - الجندل19:35 السعودية، 20:35 الإماراتثمانية

كأس مصر - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
سموحة - غزل المحلة14:30 مصر، 15:30 السعوديةON Sport
البنك الأهلي - بورفؤاد17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport
بتروجيت - وادي دجلة19:30 مصر، 20:30 السعوديةON Sport

