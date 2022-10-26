جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية واستعدادات كأس العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تقام مباريات هامة على مستوى بطولة الدوري الأوروبي في الجولة الخامسة منه والتي تكتب كلمة الحسم في عدد من المجموعات.

مباريات رائعة ضمن جولة حاسمة في الدوري الأوروبي أبرزها مباراة بي إس في أيندهوفن الهولندي وآرسنال الإنجليزي على ملعب الأول.

وفي دوري المؤتمر تبرز مباريات أحرى قوية لعل أقواها من حيث المستوى مباراة فيورنتينا الإيطالي وإسطنبول باشاك شهير التركي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 "27 -10-2022"

الدوري الأوروبي – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أيندهوفن - آرسنال 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فيليبس فناربخشة - رين 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium شوكرو ساراج أوغلو لاتسيو - ميتييلاند 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 الأولمبيكو مانشستر يونايتد - شيريف تيراسبول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أولد ترافورد هيلسنكي - روما 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium فيناير ستاديون أومونيا نيقوسيا - ريال سوسييداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Connect نيو جي اس بي ستاديوم نانت - كاراباج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 لا البوجوار

دوري المؤتمر الأوروبي – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فيورنتينا - إسطنبول باشاك شهير 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نيس - بارتيزان بلجراد 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports Connect وست هام - سيلكابورج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - هندوراس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD ماربيا

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