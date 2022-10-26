جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال|
20221025 Arsenal v PSVGetty Images
الدوري الأوروبيدوري المؤتمر الأوروبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية واستعدادات كأس العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تقام مباريات هامة على مستوى بطولة الدوري الأوروبي في الجولة الخامسة منه والتي تكتب كلمة الحسم في عدد من المجموعات.

مباريات رائعة ضمن جولة حاسمة في الدوري الأوروبي أبرزها مباراة بي إس في أيندهوفن الهولندي وآرسنال الإنجليزي على ملعب الأول.

وفي دوري المؤتمر تبرز مباريات أحرى قوية لعل أقواها من حيث المستوى مباراة فيورنتينا الإيطالي وإسطنبول باشاك شهير التركي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 "27 -10-2022"

الدوري الأوروبي – دور المجموعات

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

أيندهوفن - آرسنال

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

فيليبس

فناربخشة - رين

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 3 HD Premium

شوكرو ساراج أوغلو

لاتسيو - ميتييلاند

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports HD Xtra 2

الأولمبيكو

مانشستر يونايتد - شيريف تيراسبول

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

أولد ترافورد

هيلسنكي - روما

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 3 HD Premium

فيناير ستاديون

أومونيا نيقوسيا - ريال سوسييداد

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports Connect

نيو جي اس بي ستاديوم

نانت - كاراباج

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD 1

لا البوجوار

دوري المؤتمر الأوروبي – دور المجموعات

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

فيورنتينا - إسطنبول باشاك شهير

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium

نيس - بارتيزان بلجراد

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports Connect

وست هام - سيلكابورج

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium

مباريات ودية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

قطر - هندوراس

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports HD

ماربيا

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