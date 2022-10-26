جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تقام مباريات هامة على مستوى بطولة الدوري الأوروبي في الجولة الخامسة منه والتي تكتب كلمة الحسم في عدد من المجموعات.
مباريات رائعة ضمن جولة حاسمة في الدوري الأوروبي أبرزها مباراة بي إس في أيندهوفن الهولندي وآرسنال الإنجليزي على ملعب الأول.
وفي دوري المؤتمر تبرز مباريات أحرى قوية لعل أقواها من حيث المستوى مباراة فيورنتينا الإيطالي وإسطنبول باشاك شهير التركي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 "27 -10-2022"
الدوري الأوروبي – دور المجموعات
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
أيندهوفن - آرسنال
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
فيليبس
فناربخشة - رين
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
شوكرو ساراج أوغلو
لاتسيو - ميتييلاند
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports HD Xtra 2
الأولمبيكو
مانشستر يونايتد - شيريف تيراسبول
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
أولد ترافورد
هيلسنكي - روما
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
فيناير ستاديون
أومونيا نيقوسيا - ريال سوسييداد
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports Connect
نيو جي اس بي ستاديوم
نانت - كاراباج
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 1
لا البوجوار
دوري المؤتمر الأوروبي – دور المجموعات
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
فيورنتينا - إسطنبول باشاك شهير
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
نيس - بارتيزان بلجراد
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports Connect
وست هام - سيلكابورج
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
مباريات ودية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
قطر - هندوراس
18:00 مصر، 19:00 السعودية
beIN Sports HD
ماربيا
اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم
اختيارات المحررين
- "مشروع كبدة" وهلا بالخميس .. ردود الفعل على خروج برشلونة من دوري الأبطال
- جول إنسايدر | مهبط للطائرات وملعب جولف .. منزل جريليش الأكبر من ملعب مانشستر سيتي!
- يحطم أرقامه ولا يقدر بثمن.. ردود الأفعال عن صلاح ضد أياكس
- مولر يكرر ضحكته وزفاف الدوري الأوروبي .. كوميكس توديع برشلونة لدوري الأبطال
- فيفا 23 ألتميت تيم | مبابي وديميبلي وكاسيميرو نجوم فريق الأسبوع السادس