جدول مباريات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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Ittihad Wahda SPL 09.04.2023Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازكأس إيطاليا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

قمة كبرى تنتظر عشاق الكرة السعودية حين يواجه الاتحاد نظيره الشباب على ملعب الجوهرة المشعة في واحدة من أهم مباريات الموسم الكروي.

كما ستكون هناك فرصة لفيورنتينا وكريمونيزي كي يؤمّن طرف منهما الصعود لنهائي كأس إيطاليا حين يلتقيان لحساب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وأيضًا مباريات هامة تنتظر عشاق الدوريين الإنجليزي والإسباني لعل أبرزها مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 "27-04-2023"

دوري روشن - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الطائي - أبها19:00 السعودية، 18:00 مصرشاهد vip
العدالة - التعاون19:00 السعودية، 18:00 مصرشاهد vip
الاتحاد - الشباب21:30 السعودية، 20:30 مصرشاهد vip

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كريمونيزي - فيورنتينا21:00 مصر، 22:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فالنسيا - بلد الوليد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 2
فياريال - إسبانيول19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو.- إشبيلية22:00 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إيفرتون - نيوكاسل20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامتون - بورنموث20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
توتنهام - مانشستر يونايتد21:15 مصر، 22:15 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

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