جدول مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023 في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023، حيث نشاهد فيها نهائي كأس السوبر السعودي بين الاتحاد الذي استطاع أن ينتصر على النصر في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة الفيحاء الذي فجر مفاجأة قوية بتخطيه الهلال بهدف نظيف.

كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، والتي أهمها بالطبع مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد، ومن إسبانيا نتجه إلى إنجلترا حيث يخوض ليفربول مباراة ضد برايتون في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدوري المصري سيخوض الزمالك مباراة هامة وقوية أمام فيوتشر الذي يُقدم أداءً مميزاً هذا الموسم، بينما يلتقي بيراميدز بسيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز، بينما تم تأجيل مباراة الأهلي نظراً لمشاركتة في كأس العالم للأندية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023 "29-1-2023"

كأس السوبر السعودي - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيحاء - الاتحاد19:00 مصر، 20:00 السعوديةشاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بلد الوليد - فالنسيا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
أوساسونا - أتلتيكو مدريد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
سيلتا فيجو - أتلتيك بيلباو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال مدريد - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برايتون - ليفربول15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - ساسوولو13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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يوفنتوس - مونزا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
لاتسيو - فيورنتينا19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
نابولي - روما21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري – الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنبي - سموحة14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
الزمالك - فيوتشر19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
بيراميدز - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 2

الدوري الفرنسي - الجولة 20

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