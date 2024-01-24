جدول مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Saudi Arabia Thailand(C)Getty Images
كأس آسياSaudi Arabia v Thailandكأس ملك اسبانياSaudi ArabiaThailandAtletico Madrid v SevillaAtletico MadridSevillaKyrgyzstan v OmanKyrgyzstanOmanJordan v BahrainJordanBahrainكأس الاتحاد الانجليزيSouth Korea v MalaysiaSouth KoreaMalaysiaAFC Bournemouth v Swansea CityAFC BournemouthSwansea City

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 حيث تستمر مباريات الجولة الثالثة والآخيرة من دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2023، والتي من أهمها مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند، ولقاء الأردن والبحرين، وعُمان ضد قيرغيزستان.

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كما نتابع مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بالاضافة إلى لقاء بورنموث وسوانزي سيتي في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 25 يناير 2024 "25-01-2024"

كأس آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كوريا الجنوبية - ماليزيا14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 2
SSC		عامر الخوذيري
رؤوف خليف
الأردن - البحرين14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حفيظ دراجي
جعفر الصليح
قيرغيزستان - عُمان18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 2
SSC		أحمد البلوشي
راشد الدوسري
الأردن - البحرين18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حسن العيدروس
حماد العنزي

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتلتيكو مدريد - إشبيلية22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC Sportعبد الله الحربي

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورنموث - سوانزي سيتي21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS HD 1أحمد عبده

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