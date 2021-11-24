جدول مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر الإثارة في مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، والذي يشهد إقامة العديد من المباريات، بداية من الدوري السعودي، والدوري المصري، وفي أوروبا تقام مباريات بطولة الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأووربي.

تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وسنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية، أبرزها مواجهة بين باير ليفركوزن أمام سيلتيك، وجلطة سراي أمام مارسيليا الفرنسي.

كما يحل نادي ريال سوسييداد ضيفًا على فريق موناكو، إلى جانب مباراة لوكوموتيف موسكو ولاتسيو.

كما تقام الخميس أيضًا مباريات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي، وسيلتقي فيها نادي توتنهام مع نادي مورا، ونادي روما مع نادي زوريا.

أما على مستوى البطولات العربية، تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، والتي تشهد مباراة قوية تجمع بين الأهلي وسموحة، فيما يحل الزمالك ضيفًا على سيراميكا كليوباترا.

كما تقام أيضًا الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي، وتشهد مواجهة بين الفتح وضمك، ومباراة بين الشباب والرائد.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر "25-11-2021":

الدوري الأوروبي - دور المجموعات الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - سيلتيك 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 English ميتييلاند - سبورتينج براجا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 النجم الأحمر - لودوجوريتس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 Xtra موناكو - أيندهوفن 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 دينامو زغرب - جينك 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 رابيد فيينا - وست هام 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 English جلطة سراي - مارسيليا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium لوكوموتيف موسكو - لاتسيو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 HD Premium ريال بيتيس - فرينكفاروزي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 جلاسكو رينجرز - سبارتا براج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English بروندبي - ليون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 موناكو - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD premium أيندهوفن - شتورم جراتس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 أولمبياكوس - فنربخسه 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium آينتراخت فرانفكورت - رويال أنتويرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية -- ليستر سيتي - ليجا وارسو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 English

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة كيرات الماتي - بازل 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 2 فلورا تالين - بارتيزان بلجراد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 مورا - توتنهام 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 Premuim سلافيا براج - فينورد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 3 رين - فيتيسه أرنهيم 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 4 زوريا - سسكا صوفيا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 4 روما - زوريا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premuim بودو جليمت - سسكا صوفيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 English

الدوري السعودي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - ضمك 17:30 السعودية، 16:30 مصر SSC 5 الشباب - الرائد 19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC 1

الدوري المصري - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - فاركو 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports الأهلي - سموحة 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports سيراميكا كليوباترا - الزمالك 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports

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