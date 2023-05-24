تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة في البطولات الأوروبية..

كشفت الدوريات الكبرى في أوروبا عن كل أسرارها، ولم يعد سوى الدوريين الألماني والفرنسي دون حسم قبل أمتار قليلة من النهاية.

لكن هذا لا يمنع أن عشاق الدوريين الإسباني والإنجليزي على وجه التحديد سيتطلعون لمواصلة مشوار متابعة فرقهم المفضلة وهو ما يتجدد مع يوم كروي جديد.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 25 مايو 2023 "25-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - تشيلسي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - فالنسيا 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - أتلتيك بيلباو 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2