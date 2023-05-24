جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Manchester United Chelsea Premier LeagueGetty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة في البطولات الأوروبية..

كشفت الدوريات الكبرى في أوروبا عن كل أسرارها، ولم يعد سوى الدوريين الألماني والفرنسي دون حسم قبل أمتار قليلة من النهاية.

لكن هذا لا يمنع أن عشاق الدوريين الإسباني والإنجليزي على وجه التحديد سيتطلعون لمواصلة مشوار متابعة فرقهم المفضلة وهو ما يتجدد مع يوم كروي جديد.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 25 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 25 مايو 2023 "25-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - تشيلسي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مايوركا - فالنسيا20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
أوساسونا - أتلتيك بيلباو22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

736859 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
736859 الأصوات

اختيارات المحررين