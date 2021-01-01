جدول مباريات اليوم الخميس 25 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 25 مارس 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر اليوم مباريات المنتخبات بعد غياب منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد توقف الدوريات في جميع أنحاء العالم.

البداية من تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا، حيث يستضيف منتخب إسبانيا منتخب اليونان، كما تحل إيرلندا الشمالية ضيفًا على إيطاليا، كما تلتقي إنجلترا بسان مارينو على ستاد ويمبلي، وتواجه ألمانيا أيسلندا في حالة ترقب لأداء الماكينات تحت قيادة لوف بعد الهزيمة الكبيرة من إسبانيا مؤخرًا.

ثم في تصفيات كأس أمم إفريقيا، يلعب المنتخب المصري ضد كينيا على أرضها، كما تلتقي الجزائر بزامبيا، وأيضًا يوجد قمة عربية بين تونس وليبيا.

بينما في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، يوجد لقاء وحيد يجمع بين طاجيكستان ومونغوليا.

وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا، تواجه أوغندا بوركيما فاسو وإثيوبيا مدغشقر وجنوب السودان كالاوي وساوتوني السودان.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 25 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 مارس"25-3-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيا - اليونان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إيطاليا - إيرلندا الشمالية 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 إنجلترا - سان مارينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ألمانيا - أيسلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium إسكوتلندا - النمسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية - السويد - جورجيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 7

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة كينيا - مصر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 زامبيا - الجزائر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 ليبيا - تونس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة طاجيكستان - مونغوليا 16:00 السعودية، 15:00 مصر -

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