جدول مباريات اليوم الخميس 24 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ويوم الخميس 24 فبراير 2022 نحن على موعد مع العديد من المواجهات القوية، خاصة مع انتظار حسم المتأهلين عن الملحق في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات عربية مثيرة للاهتمام في الدوري المصري.

البداية من الدوري الأوروبي، حيث تقام مباريات إياب ملحق دور الستة عشر من البطولة، ونشهد يوم الخميس إقامة ثماني مباريات، يأتي على رأسها مواجهة برشلونة ونابولي.

وبالإضافة إلى هذه المباراة المرتقبة، تنتظر الجماهير لقاء لايبزيج وريال سوسييداد، والتي ستكون مباراة تعد بإثارة كبيرة.

كما نشهد الخميس أيضًا إقامة إياب ملحق دوري الستة عشر من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بإقامة ثماني مباريات أيضًا، أبرزها مواجهة ليستر سيتي أمام ريندرز.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

أما في الدوري الإنجليزي، يحل وولفرهامبتون ضيفًا على آرسنال، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من المسابقة.

وبالانتقال عربيًا، تختتم الخميس مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، بلقاء يحل فيه بيراميدز ضيفًا على البنك الأهلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 24 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 24 فبراير 2022 "24-2-2022"

الدوري الأوروبي

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - بورتو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أولمبياكوس - أتالانتا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium دينامو زغرب - إشبيبلية 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ريال سوسييداد - لايبزيج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 جلاسكو رينجرز - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نابولي - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ريال بيتيس - زينيت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium سبورتينج براجا - شيريف تيراسبول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - وولفرهامبتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

الدوري المصري - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - بيراميدز 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

دوري المؤتمر الأوروبي

المباراة الموعد القناة الناقلة ريندرز - ليستر سيتي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 6 بودو/جليمت - سيلتك 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 بارتيزان بلجراد - سبارتا براج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 ماكابي - أيندهوفن 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 English كاراباج - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 سلافيا براج - فنربخشه 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English باوك - ميتييلاند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 فيتيسه أرنهيم - رابيد فيينا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 English

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم