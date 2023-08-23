جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 حيث نتابع الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الأهلي ضد الأخدود، بينما يواجه الاتحاد فريق الرياض، كما يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الرائد.

بالإضافة إلى مباريات ضمن تصفيات الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي أهمها مباراة ودينامو زغرب ضد سبارتا براج،ضد أولمبياكوس، كما سنتابع أيضًا تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، والتي من ضمنها مباراة ليل الفرنسي ضد ريجيكا الكرواتي، ومباراة ميتلاند ليجيا وارسو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 "24-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 3

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الطائي - الوحدة 18:00 مصر والسعودية سعد يحيى شاهد الرياض - الاتحاد 21:00 مصر والسعودية فهد العتيبي شاهد الرائد - الهلال 21:00 مصر والسعودية بلال علام شاهد الاتفاق - الخليج 21:00 مصر والسعودية مشاري القرني شاهد الأهلي - الأخدود 21:00 مصر والسعودية رؤوف خليف شاهد

الدوري الأوروبي - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة بلودوجوريتس رازجراد - أياكس أمستردام 21:00 مصر والسعودية - دينامو زغرب - سبارتا براج 21:00 مصر والسعودية -

دوري المؤتمرات الأوروبي - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة دينامو كييف - بشكتاش 20:00 مصر والسعودية - رابيد فيينا - فيورنتينا 20:00 مصر والسعودية - فنربخشة - تفينتي أنشخيده 20:00 مصر والسعودية - ليل - ريجيكا 21:00 مصر والسعودية - ميتلاند - ليجيا وارسو 21:00 مصر والسعودية -

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