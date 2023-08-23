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جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 حيث نتابع الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الأهلي ضد الأخدود، بينما يواجه الاتحاد فريق الرياض، كما يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الرائد.

بالإضافة إلى مباريات ضمن تصفيات الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي أهمها مباراة ودينامو زغرب ضد سبارتا براج،ضد أولمبياكوس، كما سنتابع أيضًا تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، والتي من ضمنها مباراة ليل الفرنسي ضد ريجيكا الكرواتي، ومباراة ميتلاند ليجيا وارسو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 "24-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 3

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الطائي - الوحدة18:00 مصر والسعوديةسعد يحيىشاهد
الرياض - الاتحاد21:00 مصر والسعوديةفهد العتيبيشاهد
الرائد - الهلال21:00 مصر والسعوديةبلال علامشاهد
الاتفاق - الخليج21:00 مصر والسعوديةمشاري القرنيشاهد
الأهلي - الأخدود21:00 مصر والسعوديةرؤوف خليفشاهد

الدوري الأوروبي - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بلودوجوريتس رازجراد - أياكس أمستردام21:00 مصر والسعودية-
دينامو زغرب - سبارتا براج21:00 مصر والسعودية-

دوري المؤتمرات الأوروبي - تحديد المتأهل لدور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
دينامو كييف - بشكتاش20:00 مصر والسعودية-
رابيد فيينا - فيورنتينا20:00 مصر والسعودية-
فنربخشة - تفينتي أنشخيده20:00 مصر والسعودية-
ليل - ريجيكا21:00 مصر والسعودية-
ميتلاند - ليجيا وارسو21:00 مصر والسعودية-

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 83284كريم بنزيما
  • 8593خاليدو كوليبالي
  • 14869روبرتو فيرمينو
  • 6768نجولو كانتي
  • 16028مارسيلو بروزوفيتش
  • 32974صفقة أخرى
162516 الأصوات