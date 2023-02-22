جدول مباريات اليوم الخميس 23 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

نعود مرة آخرى لاستكمال مباريات دوري الأبطال الآسيوي، فكما نعلم انتهت مباريات الشرق الآسيوي بتأهل اوراوا ريد دياموندز الياباني للنهائي، في إنتظار المتأهل من الغرب الآسيوي، كما سنكون على موعد مع مباريات دوري روشن بالإضافة لإياب الدوري الأوروبي، كل ذلك اليوم الخميس 23 فبراير 2023.
نبدا بدور الـ8 من دوري أبطال آسيا التي تأهل منها الهلال على حساب شباب الأهلي دبي، ليواجه فولاد خوزستان الفائز على الفيصلي، بينما يتواجه كلً من الدحيل والشباب بعدما انتصروا على فريقي الريان وناساف كارشي.
كما سنتابع اليوم مباريات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي التعاون بالفيحاء، بينما يحل الرائد ضيفاً على الاتحاد، وفي ثاني أقوى بطولات الأندية في أوروبا سنكون على موعد مع مباريات إياب الأدوار الإقصائية، والتي بالطبع ستكون الأنظار متجهة أكثر على مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد التي أنتهت معركتها الأولى بالتعادل الإيجابي 2-2.
جدول مباريات اليوم الخميس 23 فبراير 2023 "23-2-2023"
دوري أبطال آسيا - دور الـ8
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الدحيل - الشباب
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|SSC1 HD
|فولاد خوزستان - الهلال
|20:00 مصر، 2100 السعودية
|SSC1 HD
الدوري الأوروبي - إياب الأدوار الإقصائية
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نانت - يوفنتوس
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ميتيلاند - سبورتنج لشبونة
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|موناكو - بايرن ليفركوزن
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|بي إس في آيندهوفن - إشبيلية
|19:45 مصر، 20:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|مانشستر يونايتد - برشلونة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|رين - شاختار دونيتسك
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|يونيون برلين - أياكس
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|روما - ريد بول سالزبورج
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
دوري روشن السعودي - الجولة 18
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعاون - الفيحاء
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|SSC
|الاتحاد - الرائد
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|SSC