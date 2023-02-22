جدول مباريات اليوم الخميس 23 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 23 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعود مرة آخرى لاستكمال مباريات دوري الأبطال الآسيوي، فكما نعلم انتهت مباريات الشرق الآسيوي بتأهل اوراوا ريد دياموندز الياباني للنهائي، في إنتظار المتأهل من الغرب الآسيوي، كما سنكون على موعد مع مباريات دوري روشن بالإضافة لإياب الدوري الأوروبي، كل ذلك اليوم الخميس 23 فبراير 2023.

نبدا بدور الـ8 من دوري أبطال آسيا التي تأهل منها الهلال على حساب شباب الأهلي دبي، ليواجه فولاد خوزستان الفائز على الفيصلي، بينما يتواجه كلً من الدحيل والشباب بعدما انتصروا على فريقي الريان وناساف كارشي.

كما سنتابع اليوم مباريات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي التعاون بالفيحاء، بينما يحل الرائد ضيفاً على الاتحاد، وفي ثاني أقوى بطولات الأندية في أوروبا سنكون على موعد مع مباريات إياب الأدوار الإقصائية، والتي بالطبع ستكون الأنظار متجهة أكثر على مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد التي أنتهت معركتها الأولى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 23 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 23 فبراير 2023 "23-2-2023"

دوري أبطال آسيا - دور الـ8

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الدحيل - الشباب17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC1 HD
فولاد خوزستان - الهلال20:00 مصر، 2100 السعوديةSSC1 HD

الدوري الأوروبي - إياب الأدوار الإقصائية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نانت - يوفنتوس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ميتيلاند - سبورتنج لشبونة19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
موناكو - بايرن ليفركوزن19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
بي إس في آيندهوفن - إشبيلية19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر يونايتد - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
رين - شاختار دونيتسك22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
يونيون برلين - أياكس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
روما - ريد بول سالزبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

دوري روشن السعودي - الجولة 18

هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

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هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

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2545 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
التعاون - الفيحاء15:00 مصر، 16:00 السعوديةSSC
الاتحاد - الرائد19:30 مصر، 20:30 السعوديةSSC
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