جدول مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الخميس 22 يناير 2026 "22-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق التعاون - الحزم 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي الهلال - الفيحاء 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فارس عوض القادسية - الاتحاد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

الدوري الأوروبي - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فينورد - شتورم جراتس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 6 أحمد عبده فنربخشه - أستون فيلا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 3 أحمد فؤاد فيكتوريا بلزن - بورتو 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 4 محمد نضال باوك - ريال بيتيس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 8 محمد السعدي يانج بويز - ليون 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 2 نوفل باشي بولونيا - سيلتيك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 5 أحمد البلوشي مالمو - النجم الأحمر 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 7 محمد بركات بران - ميتييلاند 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 9 بكر علوان روما - شتوتجارت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 عبدالله الغامدي رينجرز - لودوجريتس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 9 جواد بدة دينامو زغرب - ستيوا بوخارست 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 7 حسن العيدروس ريد بول سالزبورج - بازل 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 5 مصطفى ناظم سبورتنج براجا - نوتنجهام فورست 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات Bein Sport 1 EN - فرينكفاروش - باناثينايكوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 منتصر الأزهري نيس - جو أهيد إيجلز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 8 محمد المبروكي سيلتا فيجو - ليل 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 4 عامر الخوذيري أوتريخت - جينك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 باسم الزير

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق حرس الحدود - كهرباء الإسماعيلية 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 2 طارق حسن وادي دجلة - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 بلال علام الإسماعيلي - المقاولون العرب 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 محمد الشاذلي

دوري يلو - الجولة 18