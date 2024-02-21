جدول مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 حيث نستكمل إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي يواجه فيها الهلال سباهان آصفهان، بينما يتواجه الاتحاد مع نافباخور.

كما نتابع أيضاً إياب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، والتي أهمها مباراة ميلان ورين، روما ضد فينورد ومارسيليا في مواجهة شاختار، وفي الدوري الإيطالي سنتابع لقاء لاتسيو وتورينو المؤجلة من الجولة 21 من السيري آ.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024 "22-02-2024"

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الاتحاد - نافباخور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS AFC 1

SSC SPORT 1 HD حسن العيدروس

فارس عوض الهلال - سباهان آصفهان 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS AFC

SSC SPORT عصام الشوالي

فهد العتيبي

الدوري الأوروبي - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق رين - ميلان 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN SPORTS 1 محمد بركات روما - فينورد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي سبورتنج لشبونة - يانج بويز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 6 أحمد عبده سبارتا براج - جلطة سراي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 3 باسم الزير مارسيليا - شاختار 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 21 المؤجلة