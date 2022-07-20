جدول مباريات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الخميس 21 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، في عدد من البطولات العربية، بالإضافة إلى مباريات الأندية الأوروبية استعدادًا للموسم الجديد.

وتتواصل الخميس مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين الجزائر ولبنان، والثانية بين مصر وعمان.

كما تقام الخميس المباراة النهائية في بطولة كأس مصر لموسم 2020-21، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي.

أما في استعدادات الأندية الأوروبية لمنافسات موسم 2022-23، فيخوض نادي آرسنال مواجهة أمام أورلاندو سيتي الأمريكي، ويلعب تشيلسي ضد تشارلوت.

فيما يلعب ليفربول أمام لايبزيج الألماني، كما يلعب مانشستر سيتي ضد كلوب أميركا المكسيكي.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 21 يوليو 2022 "21-07-2022"

كأس مصر 2021 - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

كأس العرب تحت 20 عامًا

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزائر - لبنان 16:00 مصر، 17:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport مصر - عمان 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة تشارلوت - تشيلسي 01:00 مصر، 02:00 السعودية غير مذاعة عربيًا آرسنال - أورلاندو سيتي 01:30 مصر، 02:30 السعودية غير مذاعة عربيًا مانشستر سيتي - كلوب أميركا 02:30 مصر، 03:30 السعودية غير مذاعة عربيًا ليفربول - لايبزيج 19:15 مصر، 20:15 السعودية غير مذاعة عربيًا

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