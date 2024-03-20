جدول مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الرغم من التوقف الدولي، إلا أننا على أعتاب مباريات دولية هامة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 حيث نتابع مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها مباراة المنتخب السعودي ضد طاجيكستان، والمواجهة العربية بين الإمارات واليمن.

وفي التصفيات المؤهلة ليورو 2024 نتابع أيضاً مباريات الملحق، حيث المنتخب الويلزي بمنتخب فنلندا، بينما يلتقي منتخبي بولندا وإستونيا، بالاضافة إلى أكثر من لقاء ودي هام مثل مباراة البرتغال والسويد، روسيا وصربيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى ملحق تصفيات اليورو والمباريات الودية الكبرى.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 داخل السعودية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 "21-03-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الثالثة من دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق باكستان - الأردن 12:00 الإمارات، 13:00 السعودية Alkass 1 منتصر الأزهري أستراليا - لبنان 12:10 الإمارات، 13:10 السعودية - - مينامار - سوريا 14:30 الإمارات، 15:30 السعودية - - عُمان - ماليزيا 21:00 الإمارات، 22:00 السعودية Alkass 5 خليل البلوشي الإمارات - اليمن 21:00 الإمارات، 22:00 السعودية الشارقة الرياضية عبد الحميد الجسمي فلسطين - بنجلاديش 21:30 القدس، 20:30 السعودية - - قطر - الكويت 21:30 الإمارات، 22:30 السعودية Alkass 1

beIN SPORTS HD أحمد الطيب

حسن العيدروس العراق - الفلبين 22:00 الإمارات، 23:00 السعودية Alkass 4 سمير المعيرفي السعودية - طاجيكستان 22:00 الإمارات، 23:00 السعودية Alkass 2 خالد الحدي

تصفيات يورو 2024 - مباريات الملحق

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جورجيا - لوكسمبورج 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN Sports HD 3 محمد بركات اليونان - كازاخستان 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 5 باسم الزير البوسنة والهرسك - أوكرانيا 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 4 أحمد عبده ويلز - فنلندا 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 3 نوفل باشي بولندا - إستونيا 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري

مباريات ودية دولية - منتخبات