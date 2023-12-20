تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 حيث نتابع افتتاحية الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي أهمها مباراة الهلال ضد أبها، والتي يسعى فيها الزعيم للابتعاد أكثر وأكثر بالصدارة.

بالإضافة إلى متابعتنا للدوري الإسباني نستكمل الجولة 18 بأهم مباراتين في الجولة، وهي مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس ولقاء جيرونا وريال بيتيس، حيث صراع الصدارة.

كما سنتابع مباراة وحيدة ضمن الدوري الإنجليزي، وهي مباراة ختام الجولة الثامنة عشرة حيث يحل برايتون ضيفاً على كريستال بالاس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 "21-12-2023"

دوري روشن - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الخليج - الفيحاء 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد عبد الإله العمري ضمك - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد علي الربيع الهلال - أبها 20:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد عائد العصيمي

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كريستال بالاس - برايتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 نوفل باشي

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الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق قادش - ريال سوسييداد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد ريال بيتيس - جيرونا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 4 محمد بركات ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي مايوركا - أوساسونا 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3 عادل خلو

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