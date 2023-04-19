جدول مباريات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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MP_Hidemasa Morita_Sporting vs Arkadiusz Milik_Juventus(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 والقنوات الناقلة في البطولات الأوروبية والعربية..

مباريات مهمة في الموسم الكروي الأوروبي 2022-23 سيكون موعدها اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 على المستوى القاري.

في الدوري الأوروبي، الكل ينتظر جولة إياب نارية للدور ربع النهائي بها أكثر من مباراة هامة.

كذلك تقف الأندية المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي عند نفس العتبة وهي الدور ربع النهائي.

وعلى مستوى الدوريات العربية، مباريات قوية تقام في الدوري المغربي والدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 "20-04-2023"

الدوري الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
روما - فينورد21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
إشبيلية - مانشستر يونايتد21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
سبورتينج لشبونة - يوفنتوس21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
سانت جيلواز - باير ليفركوزن21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ألكمار - أندرلخت18:45 مصر، 19:45 السعوديةbeIN Sports HD 3 Premium
فيورنتينا - ليخ بوزنان18:45 مصر، 19:45 السعوديةbeIN Sports HD 2 Premium
وست هام - جينت21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD Xrtra 2

نيس - بازل

21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 2 English

الدوري المغربي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حسنية أغادير - المغرب التطواني22:00 المغرب، 01:00 السعوديةTamazight HD
اتحاد طنجة - نهضة بركان22:00 المغرب، 01:00 السعوديةArryadia SD/HD
أولمبيك خريبكة - مولودية وجدة22:00 المغرب، 01:00 السعوديةAl Maghribia HD
أولمبيك آسفي - شباب المحمدية22:00 المغرب، 01:00 السعوديةYoutube Arryadia HD MAROC

الدوري المصري - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري البورسعيدي - الإسماعيلي21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
سيراميكا كليوباترا - الاتحاد السكندري21:!5 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports

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