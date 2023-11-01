جدول مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Coutinho Al DuhailGetty Images
كأس الملك الاسبانيكأس إيطالياالدحيل v الريانتشيكالانا v فياريالدوري نجوم قطرتشيكالانافيارياللوغرونيس v فالنسياالدوري الإماراتي للمحترفينلوغرونيسفالنسياDep. Murcia v ديبورتيفو ألافيسDep. Murciaديبورتيفو ألافيسساسوولو v سبيزياساسوولوسبيزياتورينو v فروزينونىتورينوفروزينونىالجزيرة v الشارقةالجزيرةالشارقةالوصل v العينالوصلالعينالدحيلالريانالسد القطري v المرخيةالسد القطريالمرخيةمعيذر v أم صلالمعيذرأم صلالفلامينجو v سانتوسفلامينجوسانتوسالدوري البرازيلي - الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة متفرقة في أكثر من بطولة أوروبية وعربية وحتى لاتينية، وعلى الرغم من قلة المباريات إلا أن اليوم لن يخلوا من المتعة الكروية المتنوعة، ما بين اللمسات البرازيلية والتيكتيك الإسباني والصلابة الإيطالية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 حيث نتابع مرحلة التصفيات الأولى من كأس ملك إسبانيا، والتي من أهمها مباراة فالنسيا ضد لوجرونيس، كما سنتابع أيضاً الدور الثاني من كأس إيطاليا، ومباراة ساسوولو وسبيزيا.

وفي الدوري الإماراتي سنتابع الجولة السابعة التي يلتقي فيها الجزيرة بالشارقة، والوصل بالعين، بالإضافة إلى الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر، والتي من أهمها مباراة الدحيل ضد الريان، ولعشاق اللمسة البرازيلية والمباريات التاريخية سنكون على موعد مع ديربي البرازيل القديم، والذي يجمع بين سانتوس وفلامنجو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 "02-11-2023"

كأس ملك إسبانيا - الدور الأول

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
شيكلانا - فياريال21:00 السعودية، 20:00 مصرمحمد الخامسيSSC Extra 1 HD
لوجرونيس - فالنسيا22:00 السعودية، 21:00 مصرفهد عريشيSSC Sport 1 HD
ديبورتيفو مورسيا - ديبورتيفو ألافيس23:00 السعودية، 22:00 مصرعلي الربيعSSC Extra 3 HD

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ساسوولو - سبيزيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةغازي العمريAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
تورينو - فروزينوني22:00 مصر، 23:00 السعوديةمحمد أبو كبدهAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

الدوري الإماراتي للمحترفين - الجولة 7

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الجزيرة - الشارقة15:45 السعودية، 16:45 الإماراتعصام عبده
عبد الله السعدي
عبد الحميد الجسمي		AD Sports 1
Dubai Sports 1
Sharjah Sports TV
الوصل - العين18:30 السعودية، 19:30 الإماراتعامر عبد الله
علي سعيد الكعبي		AD Sports 1
Dubai Sports 1

دوري نجوم قطر - الجولة 8

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
معيذر - ام صلال16:30 مصر، 17:30 السعودية وقطرمنتصر الأزهريAlkass 2
السد - المرخية16:30 مصر، 17:30 السعودية وقطرسمير المعيرفي
باسم الزير		Alkass 1
beIN Sports 1
الدحيل - الريان18:30 مصر، 19:30 السعودية وقطرعامر الخوذيري
خليل البلوشي		beIN Sports 1
Alkass 1
Alkass 4

الدوري البرازيلي - الجولة 31

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فلامنجو - سانتوس01:00 مصر، 02:00 السعوديةفهد العنزيSSC Sport 1 HD
بوتافوجو - بالميراس02:30 مصر، 3:30 السعوديةعلي الربيعSSC Extra 1 HD

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