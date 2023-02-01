جدول مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مبارايات اليوم الخميس 2 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي والتي من أبرزها مباراة الشباب ضد ضمك، والتعاون في مواجهة الباطن.
كما سنتابع أيضاً مبارايات الجولة التاسعة عشر من دوري يلو السعودي، والتي أهمها بالطبع مباراة الأهلي ضد الأخدود، بينما يتواجه كلً من الفيصلي والجبلين ضمن مبارايات يوم الخميس 2 فبراير.
بالإضافة إلى متابعتنا لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، ومباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 "2-2-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة الـ15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الباطن - التعاون
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|SSC
|الشباب - ضمك
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|SSC
|أبها - الخليج
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|SSC
دوري يلو السعودي - الجولة الـ19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|القادسية - نجران
|14:25 مصر، 15:25 السعودية
|السعودية الرياضية
|الجبلين - الفيصلي
|14:55 مصر، 15:55 السعودية
|السعودية الرياضية
|الأهلي - الأخدود
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|السعودية الرياضية
الدوري الإسباني - الجولة الـ17
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال مدريد - فالنسيا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
كأس إيطاليا - ربع النهائي
اختيارات المحررين
- تحليل | هل هناك شك أن برشلونة بطل الدوري الإسباني في الموسم الحالي؟
- منحوس وفيراري تستخدم كتوينجو .. ردود الفعل على أداء حكيمي أمام مونبلييه
- المُذبذب والبخيل .. أجانب يحظون بفرصة أخيرة في دوري روشن
- إشارة ربانية ومحاولة نصب وفاكس ريال مدريد .. غرائب الميركاتو لا ترحم يا زياش!
- صفر ريال مدريد ومفاجأة رونالدو .. الفائزون والخاسرون من الميركاتو الشتوي
طالع الجدول بالكامل من هنا
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|يوفنتوس - لاتسيو
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App