جدول مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مبارايات اليوم الخميس 2 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي والتي من أبرزها مباراة الشباب ضد ضمك، والتعاون في مواجهة الباطن.

كما سنتابع أيضاً مبارايات الجولة التاسعة عشر من دوري يلو السعودي، والتي أهمها بالطبع مباراة الأهلي ضد الأخدود، بينما يتواجه كلً من الفيصلي والجبلين ضمن مبارايات يوم الخميس 2 فبراير.

بالإضافة إلى متابعتنا لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، ومباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 "2-2-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ15

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - التعاون 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC الشباب - ضمك 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC أبها - الخليج 19:30 مصر، 20:30 السعودية SSC

دوري يلو السعودي - الجولة الـ19

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - نجران 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية الجبلين - الفيصلي 14:55 مصر، 15:55 السعودية السعودية الرياضية الأهلي - الأخدود 18:00 مصر، 19:00 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة الـ17

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا - ربع النهائي