تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 حيث نتابع لقاء هام يجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما تبدأ مواجهات الجولة السادسة من دوري المؤتمر الأوروبي، والتي أهمها لقاء تشيلسي ضد شامروك.

وفي كأس إيطاليا نتابع مباراة الإنتر وأودينيزي في دور الـ 16، بينما يخوض الزمالك لقاء هام في الجولة الخامسة من الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية ومباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 "19-12-2024"

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق توتنهام - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تشيلسي - شامروك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 عامر الخوذيري ريال بيتيس - هلسنكي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 عبد الله الغامدي فيتوريا غيماريش - فيورنتينا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 أحمد عبده هايدنهايم - سانت جالين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 باسم الزير سيركل بروج - باشاك شهير 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 محمد بركات رابيد فيينا - كوبنهاجن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد المبروكي

كأس إيطاليا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الإنتر - أودينيزي 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام

الدوري المصري - الجولة 5