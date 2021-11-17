جدول مباريات اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

انتهت فترة التوقف الدولي، والتي شهدت العديد من الأحداث والمباريات المثيرة حول العالم، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

والآن نعود إلى متعة الدوريات المحلية من جديد، سواء على الصعيد العربي أو الصعيد الأوروبي، لاستكمال موسم التنافس مشتعل فيه في أغلب الدوريات.

والبداية ستكون اليوم الخميس 18 نوفمبر، باستكمال الدوري المصري، وانطلاق الجولة الرابعة من البطولة.

سيلعب فاركو أمام مصر المقاصة، كما يواجه الشرقية للدخان نظيره فيوتشر، ويستضيف الاتحاد السكندري فريق الجونة، على استاد الإسكندرية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 "18-11-2021"

الدوري المصري - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - مصر المقاصة 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON TIME SPORT 1 HD إيسترن كومباني - فيوتشر 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON TIME SPORT 2 HD الاتحاد السكندري - الجونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT 1 HD سيراميكا كيلوباترا - البنك الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT 2 HD

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