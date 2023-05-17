جدول مباريات اليوم الخميس 18 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
Michael Hilal Shabab SPL 07.04.2023Hilal Twitter
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 18 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

رغم أن المنافسة تبدو منحصرة بشكل كبير في الدوري السعودي بين الاتحاد والنصر على اللقب، إلا أن الشباب يؤمن بحظوظه في الحفاظ على المركز الثالث على الأقل.

يوم جديد ينطلق فيه دوري روشن بمباراتين قويتين، بينما سيتم التعرف فيه أيضًا على أطراف نهائيي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ليضافوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري المصري، يطمح الزمالك لتعديل المسار حين يستضيف أسوان.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الخميس 18 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العربية والمسابقات الأوروبية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 18 مايو 2023 "18-05-2023"

دوري روشن - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أبها - الاتفاق19:00 السعودية ومصر SSC
الشباب - الوحدة19:00 السعودية ومصرSSC

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

682990 الأصوات

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
682990 الأصوات

اختيارات المحررين

الدوري الأوروبي - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إشبيلية - يوفنتوس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
باير ليفركوزن - روما22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

دوري المؤتمر - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بازل - فيورنتينا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
ألكمار - وست هام22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 2

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيوكاسل - برايتون21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الزمالك - أسوان20:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

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