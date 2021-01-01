جدول مباريات اليوم الخميس 18 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 18 مارس 2021 في الدوري الأوروبي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات في جميع أنحاء العالم.

في الدوري الأوروبي تلعب اليوم العديد من المباريات القوية والحاسمة، حيث يستضيف آرسنال نادي أولمبياكوس في مباراة الإياب، بعد أن تمكن الجانرز من الفوز بنتيجة 3/1 على ملعب الفريق اليوناني، كما يحل روما ضيفًا على شاختار دونيتسك بثقة عالية لفريق العاصمة الإيطالية بعد الفوز بثلاثية دون رد في الذهاب، واللقاء الأقوى والأبرز اليوم وهو نهائي قبل الموعد بين ميلان ومانشستر يونايتد، تمكن الروسونيري من تحقيق تعادل إيجابي بنتيجة 1/1 على الأولد ترافوردن وينتظر الجميع رؤية الملحمة بين الكبيرين على ملعب سان سيرو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 18 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 مارس"18-3-2021":

الدوري الأوروبي - دور الـ 16 (الإياب) المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - أولمبياكوس 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports 1 HD Premium شاختار دونيتسك - روما 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 دينامو زجرب - توتنهام 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports 2 HD Premium يونج بويز - أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ميلان - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فياريال - دينامو كييف 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

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