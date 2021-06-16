جدول مباريات اليوم الخميس 17 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2021 في يورو 2020 وكذلك في الدوري المصري وكوبا أمريكا، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر متعة بطولة يورو 2020، وفي يوم الخميس 17 يونيو 2021، ستكون مصحوبة بإثارة محلية عربية وأخرى قارية لاتينية.

في كأس الأمم الأوروبية، يلعب منتخب هولندا مع النمسا في قمة منتظرة لحسم مصير المجموعة، كما تلتقي بلجيكا مع الدنمارك في قمة أخرى هامة بالأخص لزملاء كريستيان إريكسن.

أوكرانيا هي الأخرى ستحاول أن تضمد جراح الهزيمة من هولندا بمواجهة المنتخب الواعد مقدونيا الشمالية بقيادة نجمه التاريخ بانديف.

أما على صعيد كوبا أمريكا، فيلعب منتخب كولومبيا مع نظيره فنزويلا، الفوز للأول سيضمن لهم تقريبًا وضع القدم الأولى في ثمن النهائي.

محليًا، تتواصل إثارة متعة الدوري المصري، ويعود العملاق الزمالك للعب مرة أخرى، فيلتقي الفارس الأبيض مع أسوان، فيما يلعب الإسماعيلي مع غزل المحلة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 17 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 يونيو"17-6-2021":

يورو 2020 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة أوكرانيا - مقدونيا الشمالية 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 الدنمارك - بلجيكا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 هولندا - النمسا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD الزمالك - أسوان 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 1 HD الاتحاد السكندري - مصر المقاصة 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 2 HD

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة كولومبيا - فنزويلا 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

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