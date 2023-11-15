جدول مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Al Shehri saudi arabiaGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والمثيرة في أكثر من بطولة دولية، كالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى مباريات تصفيات اليورو.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 حيث نبدأ بمباريات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال القادم، والتي ستكون من أهمها مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب باكستان، بالإضافة إلى مواجهة قطر وأفغانستان والإمارات ضد نيبال، وأكثر من مباراة أخرى مهمة.

وفي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم نتابع أيضاً الجولة الأولى، والتي يحل فيها جيبوتي ضيفاً على منتخب مصر، ويستضيف فيها منتخب نيجيريا منتخب ليسوتو، كما نتابع تصفيات اليورو والتي أبرزها مباراة إسبانيا وقبرص، ولقاء البرتغال وليشتنشتاين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 "16-11-2023"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
طاجيكستان - الأردن15:00 مصر، 16:00 السعوديةسمير المعيرفيالكأس 2
لبنان - فلسطين16:00 مصر، 17:00 السعوديةمحمد السعديالكأس 5
العراق - إندونيسيا16:45 مصر، 17:45 السعودية-القناة الرابعة العراقية
عمان - الصين تايبية17:00 مصر، 18:00 السعوديةسمير العيقوبيالكأس 4
الإمارات - نيبال17:45 مصر، 18:45 السعوديةمحمد الشامسي
علي سعيد الكعبي
عبدالحميد الجسمي		أبو ظبي الرياضية 1
دبي الرياضية 1
الشارقة الرياضية
قطر - أفغانستان17:45 مصر، 18:45 السعوديةحسن العيدروس
أحمد الطيب		beIN Sports HD
الكأس 1
السعودية - باكستان18:30 مصر، 19:30 السعوديةخليل البلوشيالكأس 2
الكويت - الهند18:30 مصر، 19:30 السعوديةحامد كميل
خالد الحدي		الكويت الرياضية
الكأس 3
سوريا - كوريا الشمالية19:00 مصر، 20:00 السعوديةأحمد المعمريالكأس 5
اليمن - البحرين20:00 مصر، 21:00 السعوديةمنتصر الأزهريالكأس 4

تصفيات يورو 2024 - الجولة 9

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أذربيجان - السويد19:00 مصر، 20:00 السعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 4
بلغاريا - المجر19:00 مصر، 20:00 السعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 6
جورجيا - أسكتلندا19:00 مصر، 20:00 السعوديةمنتصر الأزهريbeIN Sports HD 2
إستونيا - النمسا19:00 مصر، 20:00 السعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 3
قبرص - إسبانيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 1
الجبل الأسود - ليتوانيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةمحمد السعديbeIN Sports HD 3
ليشتنشتاين - البرتغال21:45 مصر، 22:45 السعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 1
لوكسمبورج - البوسنة والهرسك21:45 مصر، 22:45 السعوديةسمير اليعقوبيbeIN Sports HD 2
سلوفاكيا - آيسلندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 4

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بوروندي - جامبيا15:00 مصر، 16:00 السعوديةعبد العزيز الزيدSSC Sport 1 HD
بوتسوانا - موزمبيق15:00 مصر، 16:00 السعوديةعبد الله الشهريSSC Extra 1 HD
نيجيريا - ليسوثو18:00 مصر، 19:00 السعوديةمحمد الخامسيSSC Extra 2 HD
السودان - توجو18:00 مصر، 19:00 السعوديةعبد الله المحيسنSSC Sport 2 HD
الجابون - كينيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةعبد العزيز السبرSSC Extra 3 HD
الجزائر - الصومال18:00 مصر، 19:00 السعوديةبلال بيناري
عبد الله الغامدي		الجزائرية السادسة
SSC Extra 1 HD
مصر - جيبوتي18:00 مصر، 19:00 السعوديةمشاري القرني
حاتم بطيشة
مؤمن حسن		SSC Sport 1 HD
OnTime Sports 1
الرأس الأخضر - أنجولا21:00 مصر، 22:00 السعوديةفهد عريشيSSC Sport 1 HD

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
النرويج - جزر فارو19:00 مصر، 20:00 السعوديةمحمد المبروكيbeIN Sports HD 5

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