جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مثل ما انتظر عشاق كرة القدم عودة مباريات دوري الأبطال، فهناك من ينتظر مباريات الدوري الأوروبي، والذي يعود من جديد اليوم الخميس 16 فبراير 2023 بذهاب المباريات الإقصائية الفاصلة قبل دور الـ16، لتكتمل متعة كرة القدم بثاني أقوى البطولات الخاصة بالأندية، خاصة بوجود أكثر من فريق تاريخي يُشارك في هذه النسخة.

وتُعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد من أهم وأقوى المباريات الملحمية في هذا الدور، كما سنتابع أيضاً يوفنتوس في مواجهته لفريق نانت، وروما في مواجهة ريد بول سالزبورج، بالإضافة للكثير من المباريات الهامة الأخرى.

كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، بينما يواجه العدالة الطائي، ولعشاق الدوري المصري نصيب، حيث يلتقي فيوتشر بحرس الحدود، بينما يحل إنبي ضيفاً على بيراميدز ضمن الجولة الـ18 من الدوري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 "16-2-2023"

الدوري الأوروبي - ذهاب الأدوار الإقصائية

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - مانشستر يونايتد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium شاختار دونيتسك - رين 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أياكس - يونيون برلين 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ريد بول سالزبورج - روما 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium يوفنتوس - نانت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سبورتنج لشبونة - ميتيلاند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بايرن ليفركوزن - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 إشبيلية - بي إس في آيندهوفن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - الطائي 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC الاتفاق - الاتحاد 19:00 مصر، 20:00 السعودية SSC

الدوري المصري – الجولة 18

هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟ نعم

لا 1399 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟ 47% نعم

53% لا 1399 الأصوات