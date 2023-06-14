جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من قلة المباريات في الوقت الحالي نظراً لانتهاء الموسم وانتهاء أغلب الدوريات الهامة في أوروبا والوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 بمباراة هامة ضمن نصف نهائي دوري أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخب إسبانيا ضد منتخب إيطاليا، كما سنكون على موعد مع أكثر من مباراة ودية، من أبرزها مباراة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا، ومباراة منتخب مصر الأولمبي في مواجهة منتخب غانا الأولمبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 "15-6-2023"

دوري الأمم الأوروبية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيا - إيطاليا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

مباريات دولية ودية - منتخبات