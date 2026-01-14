تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026؟

جدول مباريات اليوم الخميس 15 يناير 2026 "15-01-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمغلق
هيلاس فيرونا - بولونيا20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tvحازم عبد السلام
كومو - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvفارس عوض

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
راسينج سانتاندير - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدعصام عبده
 
بورجوس - فالنسيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهد-

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أوجسبورج - أونيون برلين22:30 مصر، 23:30 السعوديةشاهد

كأس الرابطة المصرية - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - طلائع الجيش17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1عصام عبده
بيراميدز - بتروجيت17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2محمد الغياتي
سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2مؤمن حسن
المصري البورسعيدي - الزمالك20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1بلال علام

