نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، والتي سنشهد فيها كثير من المباريات المتنوعة ما بين الدوري السعودي والدوري المصري وايضاً بعض المباريات الودية.
نبدأ بدوري المحترفين السعودي والتي تم تأجيل مباراتين من خمس، لنتابع اليوم ثلاث مباريات تجمع بين الخليج ضد الفيحاء، ضمك ضد الأتفاق والتعاون ضد العدالة، بينما نتابع في البطولة الأكبر في مصر مواجهات بين الاتحاد السكندري ضد فاركو والمقاولون العرب صد إنبي..
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 "15-12-2022"
دوري روشن السعودي – الأسبوع التاسع
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الخليج - الفيحاء
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|SSC Sport
|ضمك - الأتفاق
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|SSC Sport
|التعاون - العدالة
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|SSC Sport
الدوري المصري - الجولة السابعة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أسوان - سيراميكا كليوباترا
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|OnTime Sport HD
|الاتحاد السكندري - فاركو
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport HD
|الداخلية - سموحة
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport HD
|المقاولون العرب - إنبي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sport HD
مباريات ودية
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- صحف المونديال | وداع برأس مرفوع .. و"الأمير الصغير يريد التاج"
- رجل اليوم في كأس العالم | ثيو هيرنانديز يوقف زياش ويسجل في مرمى الأسود
- أسود الأطلس جعلت الديوك تظهر كالجبناء.. ردود أفعال خسارة المغرب ضد فرنسا
- أمل حمدون والمغرب عظيم .. كوميكس نصف نهائي كأس العالم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إشبيلية - فوليندام
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|-
|أتلتيك بيلباو - اريال بورغوس
|20:30 مصر، 21:30 السعودية
|-
|أستون فيلا - فياريال
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|-