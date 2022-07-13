جدول مباريات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 والقنوات الناقلة
نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.
لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الخميس 14 يوليو 2022 على موعد مع مباراتين في بطولة عربية واحدة، وهي الدوري المصري.
وتقام الخميس مباراتين في ختام الجولة 24 من منافسات موسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز.
اختيارات المحررين
المباراة الأولى، يحل فيها فريق مصر للمقاصة ضيفًا على إيسترن كومباني، في لقاء يجمع بين صاحبي المركزين السابع عشر والثامن عشر في جدول الترتيب.
أما المباراة الثانية، يستضيف فيها سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد، في يسعى فيها الطرفان لحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول الترتيب.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 "14-07-2022"
الدوري المصري
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
إيسترن كومباني - مصر للمقاصة
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - الاتحاد
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports