جدول مباريات اليوم الخميس 14 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 14 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي وكأس السوبر الإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تُختتم اليوم الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يستضيف آرسنال نادي كريستال بالاس في لقاء قوي يسعى فيه الجانرز لتحقيق الفوز ومحاولة العودة لمكان يليق بالفريق.

وفي كأس السوبر الإسباني توجد مواجهة هي الأبرز اليوم، حيث يواجه ريال مدريد أتلتيك بيلباو على ملعب لا روزاليدا.

بينما في الجانب العربي وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، يحل الشباب ضيفًا على العين في ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، كما يستضيف الإتحاد نادي أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله.

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أيضًا في الدوري المصري يخوض أسوان الذي خسر آخر خمس لقاءات متتالية مباراة ضد غزل المحلة المتساوي معه برصيد ستة نقاط، ثم لقاء قوي يجمع بين الجونة صاحب المركز الثالث والاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 يناير "14-1-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - كريستال بالاس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس السوبر الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports 1 HD

الدوري السعودي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - القادسية 15:30 السعودية ، 14:30 مصر KSA Sports 1 HD العين - الشباب 15:55 السعودية ، 14:55 مصر KSA Sports 2 HD الإتفاق - الباطن 17:45 السعودية ، 16:45 مصر KSA Sports 3 HD الفتح - التعاون 17:50 السعودية ، 16:50 مصر KSA Sports 4 HD الإتحاد - أبها 20:10 السعودية ، 19:10 مصر KSA Sports 3 HD

الدوري المصري - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - غزل المحلة 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports 2 HD الجونة - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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