تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها لقاء المنتخب السعودي ضد أستراليا، قطر وأوزباكستان، الإمارات ضد قيرغيزستان، والمنتخب الفلسطيني في مواجهة عمان.

كما تستمر مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025، والتي يواجه فيها الجزائر منتخب غينيا الاستوائية، بينما يلتقي المنتخب التونسي بمنتخب مدغشقر، وليبيا ضد رواندا، بالاضافة إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية والتي أبرزها إيطاليا وبلجيكا، إنجلترا واليونان.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 "14-11-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أستراليا - السعودية 12:10 السعودية، 13:10 الإمارات beIN Sports 1 عبد الله الغامدي الكأس 5 سمير المعيرفي كوريا الشمالية - إيران 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports 3 جواد بدة الكأس 5 عبد الرحمن العبد لله البحرين - الصين 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي الكأس 6 مصطفى العلوان الكويت - كوريا الجنوبية 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 باسم الزير الكأس 7 خالد الحدي عمان - فلسطين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 3 حسن العيدروس الكأس 7 منتصر الأزهري الإمارات - قرغيزستان 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 5 علي سعيد الكعبي الكأس 8 سمير اليعقوبي قطر - أوزباكستان 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري الكأس 5 خليل البلوشي العراق - الأردن 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 4 أحمد البلوشي الكأس 6 أحمد الطيب

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كازاخستان - النمسا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 نوفل باشي بلجيكا - إيطاليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 علي محمد علي اليونان - إنجلترا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 جواد بدة أيرلندا - فنلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي سلوفينيا - النرويج 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 أحمد عبده

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الخامسة