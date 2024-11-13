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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها لقاء المنتخب السعودي ضد أستراليا، قطر وأوزباكستان، الإمارات ضد قيرغيزستان، والمنتخب الفلسطيني في مواجهة عمان.

كما تستمر مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025، والتي يواجه فيها الجزائر منتخب غينيا الاستوائية، بينما يلتقي المنتخب التونسي بمنتخب مدغشقر، وليبيا ضد رواندا، بالاضافة إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية والتي أبرزها إيطاليا وبلجيكا، إنجلترا واليونان.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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جدول مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 "14-11-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أستراليا - السعودية12:10 السعودية، 13:10 الإماراتbeIN Sports 1عبد الله الغامدي
الكأس 5سمير المعيرفي
كوريا الشمالية - إيران15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports 3جواد بدة
الكأس 5عبد الرحمن العبد لله
البحرين - الصين17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي
الكأس 6مصطفى العلوان
الكويت - كوريا الجنوبية17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1باسم الزير
الكأس 7خالد الحدي
عمان - فلسطين19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 3حسن العيدروس
الكأس 7منتصر الأزهري
الإمارات - قرغيزستان19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 5علي سعيد الكعبي
الكأس 8سمير اليعقوبي
قطر - أوزباكستان19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري
الكأس 5خليل البلوشي
العراق - الأردن19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 4أحمد البلوشي
الكأس 6أحمد الطيب

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كازاخستان - النمسا17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2نوفل باشي
بلجيكا - إيطاليا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 2علي محمد علي
اليونان - إنجلترا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 1جواد بدة
أيرلندا - فنلندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 4محمد المبروكي
سلوفينيا - النرويج21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 3أحمد عبده

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
غينيا الاستوائية - الجزائر15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Sports 2حفيظ دراجي
مدغشقر - تونس18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 2عصام الشوالي
رواندا - ليبيا18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports Xtra 1محمد بركات
النيجر - السودان18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 6منتصر الأزهري

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