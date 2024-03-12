جدول مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر جولة جديدة في البطولات الأوروبية (الدوري الأوروبي - دوري المؤتمر)..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 "14-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الخليج - الأخدود 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS جعفر الصليح الحزم - الشباب 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS أحمد النفيسة

خالد المديفر أبها - الوحدة 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORTS سعد يحيى

عيسى الزدجالي

الدوري الأوروبي - إياب دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فياريال - مارسيليا 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS 6 محمد المبروكي رينجرز - بنفيكا 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS 8 أحمد عبده وست هام - فرايبورج 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS 5 نوفل باشي سلافيا براج - ميلان 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري ليفربول - سبارتا براج 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي برايتون - روما 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 2 باسم الزير أتالانتا - سبورتنج لشبونة 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 جواد بدة باير ليفركوزن - كاراباج 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 4 علي محمد علي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فيكتوريا بلزن - سيرفيت 20:45 السعودية، 19:45 مصر TOD مصطفى العلوان فناربخشة - أونيون سانت جيلواز 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports HD 9 منتصر الأزهري باوك - دينامو زغرب 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports Xtra 3 حسن العيدروس فيورنتينا - مكابي حيفا 20:45 السعودية، 19:45 مصر TOD - أستون فيلا - أياكس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports Xtra 1 محمد بركات كلوب بروج - مولده 23:00 السعودية، 22:00 مصر Bein Sport 2 EN عادل خلو ليل - شتورم جراتس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports Xtra 2 سمير اليعقوبي مكابي تل أبيب - أولمبياكوس 23:00 السعودية، 22:00 مصر TOD -

كأس الاتحاد الآسيوي - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أوديشا - سنترال كوست مارينرز 13:00 السعودية، 12:00 مصر beIN Sports AFC

SSC Sport مضر اليوسف

عبد العزيز السبر

الدوري الإماراتي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الجزيرة - اتحاد كلباء 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية دبي الرياضية - شباب الأهلي - البطائح 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية دبي الرياضية راشد عبد الرحمن الشارقة - النصر 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية دبي الرياضية عبدالله السعدي

كأس أبطال الكونكاكاف - دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميامي - ناشفيل 03:15 السعودية، 02:15 مصر Youtube

الدوري المغربي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق يوسفية برشيد - نهضة بركان 01:00 السعودية (صباح الخميس) : 22:00 المغرب المغربية الرياضية خليل فايد

كوبا ليبرتادوريس - إياب الدور الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريد بول براجانتينو - بوتافوجو 03:30 السعودية، 02:30 مصر beIN Sports HD 2 أحمد البلوشي كولو كولو - سبورتيفو ترينيدينس 03:30 السعودية، 02:30 مصر beIN Sports HD 3 باسم الزير

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